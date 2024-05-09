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Спасибо за Победу. Военнослужащие поздравили ветерана ВОВ с 9 Мая

Спасибо за Победу. Военнослужащие поздравили ветерана ВОВ с 9 Мая

Российские бойцы группировки войск «Запад» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Кияницкого с праздником и совместно с солистами Первой фронтовой творческой бригады в Луганской народной республике (ЛНР) устроили для него концерт.

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