Спасибо за Победу. Военнослужащие поздравили ветерана ВОВ с 9 Мая

Российские бойцы группировки войск «Запад» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Кияницкого с праздником и совместно с солистами Первой фронтовой творческой бригады в Луганской народной республике (ЛНР) устроили для него концерт.
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