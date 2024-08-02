Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Курочкина
    А у нас видимо "в крови" теперь КАЖДЫЙ РАЗ ☝🏻 НАСТУПАТЬ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ ‼️‼️‼️ ИСТОРИЯ ТОЧНО НИЧЕМУ НЕ УЧИТ ‼...Широко жил сенато...
  • наталья никифорова
    Жаль что закон о конфискации имущества у таких чиновников еще не приняли. Если наш Сенат хорошо пошерстить  то там та...Широко жил сенато...
  • halina
    Путину Спасибо.!!! Настоящие герои.Спутал все карты ...

Спутал все карты или подготовка "переговорной позиции"? О тройном эффекте обмена и не только!

Спутал все карты или подготовка "переговорной позиции"? О тройном эффекте обмена и не только!

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВУдивительные порой бывают совпадения! В день грандиозного обмена арестантами, а эта тема заполнила все первые полосы мировых СМИ (что характерно, обвинённый в шпионаже Гершкович однозначно лицо этого мероприятия) на пока ещё работающем, хоть и со скрипом Ютюбе выходит весьма забавное трёх часовое интервью!Выпуск очередного интервью иноагента Дудя на этот раз с Артёмом Лебедевым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Наши  - однозначно - ГЕРОИ!
Ответить
11 час.
h
halina
Путину Спасибо.!!! Настоящие герои.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх