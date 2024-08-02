Спутал все карты или подготовка "переговорной позиции"? О тройном эффекте обмена и не только!

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВУдивительные порой бывают совпадения! В день грандиозного обмена арестантами, а эта тема заполнила все первые полосы мировых СМИ (что характерно, обвинённый в шпионаже Гершкович однозначно лицо этого мероприятия) на пока ещё работающем, хоть и со скрипом Ютюбе выходит весьма забавное трёх часовое интервью!Выпуск очередного интервью иноагента Дудя на этот раз с Артёмом Лебедевым.