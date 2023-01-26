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Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»

Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»

Срджан Джокович, отец 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, позировал с болельщиками, которые принесли на Australian Open флаги России и ДНР.

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