Обсуждение операции "Труба"

Балу -

Мужики, конечно же, молодцы!... Но вот только не смогут ли и бандерлоги провернуть подобную операцию. после того, как ей сделали такую рекламу?... Зачем было бахвалиться тем, КАК это было сделано?... Ради пиара?... Или ради чего?