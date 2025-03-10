Уже исторические кадры.Апти Алаудинов (https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/8765) с командирами обсуждают операцию "Труба" 1 марта 2025 года.
Обсуждение операции "Труба"
Комментарии
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Регина Толстоброва
Настоящие мужчины! Честь вам и слава!
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17 час.
Станислав Бурченко
...горжусь нашими мужчинами...
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17 час.
Балу -
Мужики, конечно же, молодцы!... Но вот только не смогут ли и бандерлоги провернуть подобную операцию. после того, как ей сделали такую рекламу?... Зачем было бахвалиться тем, КАК это было сделано?... Ради пиара?... Или ради чего?
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16 час.
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