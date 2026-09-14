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Царьград

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Грядущая осень обещает быть сухой: приметы на Медовый Спас

Грядущая осень обещает быть сухой: приметы на Медовый Спас

Приметы на Медовый Спас 14 августа и Яблочный Спас 19 августа предвещают погодные условия осени. Ясная погода укажет на сухую осень и морозную зиму, а дождь несет снежную или сырую зиму.

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