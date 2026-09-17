Осенние загадки для самых маленьких

Воспитатель Ня и малыш Бамс подготовили замечательные загадки для детей. 123RF/legion-media.ruОсень дарит нам столько всего! Мы с нетерпением ждем возможности любоваться разноцветными листьями, собирать шишки, желуди и причудливые веточки для поделок… Осенние загадки – идеальный способ не только занять и развеселить детей, но и развить их воображение, кругозор, а также обратить внимание на сезонные явления.