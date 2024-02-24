В Оренбургской области полицейские пресекли деятельность специалиста предприятия, похитившую более 12 млн рублей у работодателя

Старшим следователем следственной части СУ МУ МВД России «Орское» по материалам ОЭБиПК МУ МВД России «Орское» возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы города Орска по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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