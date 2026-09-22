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Агент Овечкина — о предсезонных матчах: «Пропускает, потому что это предсезонные игры»

Агент Овечкина — о предсезонных матчах: «Пропускает, потому что это предсезонные игры»

Глеб Чистяков, агент российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, объяснил, почему форвард пропустил последние предсезонные игры.

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