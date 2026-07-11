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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Психолог: подавленные желания детства могут лежать в основе шопоголизма

Психолог: подавленные желания детства могут лежать в основе шопоголизма

Зачастую корни проблемы — в родительских установках Клинический психолог Марианна Абравитова в интервью для RT рассказала, что шопоголизм не связан с привязанностью к вещам, а обусловлен потребностью в дофаминовой стимуляции, необходимой для человека.

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