Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

270 подписчиков

Депутат Григорьев призвал учитывать потребности регионов при установлении квот на мигрантов

Депутат Григорьев призвал учитывать потребности регионов при установлении квот на мигрантов

Депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев заявил, что при распределении квот на привлечение иностранных работников необходимо в первую очередь учитывать интересы регионов и качество подготовки специалистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии