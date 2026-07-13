Депутат Григорьев призвал учитывать потребности регионов при установлении квот на мигрантов

Депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев заявил, что при распределении квот на привлечение иностранных работников необходимо в первую очередь учитывать интересы регионов и качество подготовки специалистов.
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