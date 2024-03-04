Мастер-класс по живописи акрилом «Лунный свет»

Занятие проведёт преподаватель с художественным образованием, который в доступной форме познакомит участников с основами изобразительного искусства, расскажет о свойствах акрила и главных принципах живописи и окажет помощь в освоении практических навыков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии