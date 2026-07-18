Противник ударил по тамбовскому Котовску - есть погибшие и раненые В ночь на 18 июля украинский режим атаковал беспилотниками город Котовск Тамбовской обл.
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Противник ударил по тамбовскому Котовску - есть погибшие и раненые В ночь на 18 июля украинский режим атаковал беспилотниками город Котовск Тамбовской обл.
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