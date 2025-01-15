Китай готовится к нефтяным проблемам России? В Госдуме прокомментировали слухи

Я бы сказал, что бензин дорожает не каждый год, а уже каждую неделю

Наши проблемы с продажей нефти узкоглазые используют для очередного снижения закупочных цен. На то они и китайцы. Выгоду не упустят.

S

Serg

Ржу не могу, до вас только дошло, что хохлам насрать на наши удары по их энергосистеме. Надо уничтожать не трансформаторные будки (образно- для критиков), а заводы, железнодорожные станции и аэродромы, не зависимо от принадлежности гражданский аэродром или военный. Да и по Одесскому порту прилетов давно уже не было. Местные сообщают. Интернет- серьезная информационная сила.