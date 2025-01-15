Царьград Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress В России усомнились, что китайские власти массово ищут замену русской нефти.
Китай готовится к нефтяным проблемам России? В Госдуме прокомментировали слухи
Комментарии
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Рашид Касимов
Я бы сказал, что бензин дорожает не каждый год, а уже каждую неделю
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3 час.
Serg
Наши проблемы с продажей нефти узкоглазые используют для очередного снижения закупочных цен. На то они и китайцы. Выгоду не упустят.
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2 час.
S
Serg
Ржу не могу, до вас только дошло, что хохлам насрать на наши удары по их энергосистеме. Надо уничтожать не трансформаторные будки (образно- для критиков), а заводы, железнодорожные станции и аэродромы, не зависимо от принадлежности гражданский аэродром или военный. Да и по Одесскому порту прилетов давно уже не было. Местные сообщают. Интернет- серьезная информационная сила.
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2 час.
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