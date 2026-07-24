БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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571 беспилотник плюс ракеты: В Кирове 6 погибших, ВСУ продолжают кошмарить Wildberries

571 беспилотник плюс ракеты: В Кирове 6 погибших, ВСУ продолжают кошмарить Wildberries

Атаки Украины усиливаются, наша ПВО работает — но у любой системы есть предел возможностей Роман Злобин Фото: dpa/Global Look Press Ночь на 24 июля для российской системы ПВО снова выдалась напряженной.

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