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Одна платформа — пять задач: чем интересен БЭК «Пегас» «Пегас» на землеПарк безэкипажных катеров российской армии постепенно расширяется — в части поступают новые .

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