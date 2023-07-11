Гимном Приморского края может стать песня уссурийского музыканта

Почти 40 заявок поступило на конкурс (0+) по созданию народного гимна Приморья. Мероприятие объявлено краевым министерством культуры и архивного дела и приурочено к 85-летию региона.
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