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Гимном Приморского края может стать песня уссурийского музыканта

Гимном Приморского края может стать песня уссурийского музыканта

Почти 40 заявок поступило на конкурс (0+) по созданию народного гимна Приморья. Мероприятие объявлено краевым министерством культуры и архивного дела и приурочено к 85-летию региона.

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