В век технологий такое возможно: последняя армия в Европе, использующая почтовых голубей

Подразделения почтовых голубей также существуют в Китае и, по слухам, используются до сих пор. Французская армия оказалась последней армией в Европе, которая тренирует почтовых голубей, как во время Первой и Второй мировых войн, когда эти птицы были главным средством связи на поле боя.