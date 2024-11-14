Стали известны подробности возведения загородного апарт-отеля «Парк Самуйлово» в Гагаринском районе

Работы идут по президентскому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» для развития гостиничного бизнеса Смоленской области Подробности проекта загородного апарт-отеля «Парк Самуйлово», который возводят в Гагаринском районе Смоленской области, стали известны на тематическом рабочем совещании под председательством вице-губернатора Анастасии Гапеевой.