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Закон, порядок, государство

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Сапёры 1-го армейского корпуса Южной группировки войск используют для разминирования робототехнический комплекс «Уран-6»

Сапёры 1-го армейского корпуса Южной группировки войск используют для разминирования робототехнический комплекс «Уран-6»

В окрестностях освобожденной Авдеевки группы инженерной разведки продвигаются вдоль дорог, улиц и жилой застройки, обследуя на нахождение мин каждый сантиметр.

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