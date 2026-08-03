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ИИ требует всё больше энергии: ради дата-центров в США изымут более 330 участков и снесут десятки домов

ИИ требует всё больше энергии: ради дата-центров в США изымут более 330 участков и снесут десятки домов

Georgia Power строит ЛЭП стоимостью $16 млрд для инфраструктуры искусственного интеллекта, пока Meta* планирует потратить до $145 млрд на развитие ИИ и обещает персонального ИИ-помощника миллиардам пользователейСтремительный рост инфраструктуры искусственного интеллекта уже приводит к масштабной перестройке энергетической системы США.

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