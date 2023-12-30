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Прогноз на 2024 год

Прогноз на 2024 год

Никак. Бегите шаровары менять, дебилыМеня часто обвиняют, что я некий «пропагандист». Но на самом деле я человек без фантазии, и пишу почти исключительно в стиле акына, то есть «что вижу, о том и пою».

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