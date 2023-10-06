Храню фольгу и пищевую пленку уникальным способом, не занимая места в шкафу. Теперь всем советую этот метод

Всем привет! Фольга, пергаментная бумага и пищевая плёнка давно стали незаменимыми предметами на кухне.
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