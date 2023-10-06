Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Храню фольгу и пищевую пленку уникальным способом, не занимая места в шкафу. Теперь всем советую этот метод

Храню фольгу и пищевую пленку уникальным способом, не занимая места в шкафу. Теперь всем советую этот метод

Всем привет! Фольга, пергаментная бумага и пищевая плёнка давно стали незаменимыми предметами на кухне.

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Комментарии
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komar2003 Татьяна Козырицкая
Спасибо, пригодится
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21 час.
А
Алексей
Ну,если у автора фольга &quot;валяется&quot;, то пускай подвешивает🤣.У меня фольга просто лежит на своем месте.🤣
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21 час.

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