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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

РСА назначил Югорию корреспондентом белорусских страховых компаний по ОСАГО в РФ

РСА назначил Югорию корреспондентом белорусских страховых компаний по ОСАГО в РФ

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) назначил АО «ГСК «Югория» корреспондентом крупнейших белорусских страховых компаний БРУПЭИС «Белэксимгарант» и БРУСП "Белгосстрах", которые осуществляют деятельность по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на территории Республики Беларусь.

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