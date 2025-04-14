РСА назначил Югорию корреспондентом белорусских страховых компаний по ОСАГО в РФ

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) назначил АО «ГСК «Югория» корреспондентом крупнейших белорусских страховых компаний БРУПЭИС «Белэксимгарант» и БРУСП "Белгосстрах", которые осуществляют деятельность по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на территории Республики Беларусь.
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