За январь – сентябрь в доходную часть консолидированного бюджета РТ поступило налоговых и неналоговых доходов на 487 млрд рублей, в том числе в бюджет – 409 млрд рублей, в местные бюджеты – 78 млрд рублей.
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