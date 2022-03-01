Украинский вратарь Ярослав Годзюр ушел из «Урала». Контракт с 36-летним голкипером расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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