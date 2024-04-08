«Не могу сосчитать, сколько их живет»: челябинка рассказала о всех «прелестях» соседства с мигрантам

Вера Фадеева

Россияне ездят работать в Корею. Что-то им там не дают пособий и пр., семьи свои они тоже не берут с собой? Да и по времени. Отработал свой срок и вали на Родину. А тут, какой-то беспредел. Платите местным людям достойную зарплату, поднимайте престиж рабочих профессий и будут наши мужчины работать на месте, а не кататься по вахтам. Я помню в Питере, тогда в Ленинграде. Кто работал на стройках, то со временем получал квартиру в городе. Вот и стимул для наших людей. В Новосибирске знакомый, очень хороший рабочий, специалист, работал на стройке. Отправляли его на самые ответственные работы. А т.к. он работал свместе с мигрантами, имея свою квартиру в городе, так же получал, как и они. При этом никаких официальных документов, что он работает на организацию. Вот на этом стояла и стоять будет наша олигархическая, рыночная система.