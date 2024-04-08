Мигранты в основном живут большими группами — так дешевле и безопаснее, по их мнению. Но для соседей толпы людей с ближнего зарубежья — всегда пугающее зрелище.
«Не могу сосчитать, сколько их живет»: челябинка рассказала о всех «прелестях» соседства с мигрантам
Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
Чурбанам не место в россии.
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12 час.
Ю
Юлия
Зачем они здесь нужны? Ладно если приехали работать и скромно живут. А они здесь плодятся, все загадили, агрессивные, неопряоные, вонючие. Сами порождают негатив в свой адрес
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11 час.
Вера Фадеева
Россияне ездят работать в Корею. Что-то им там не дают пособий и пр., семьи свои они тоже не берут с собой? Да и по времени. Отработал свой срок и вали на Родину. А тут, какой-то беспредел. Платите местным людям достойную зарплату, поднимайте престиж рабочих профессий и будут наши мужчины работать на месте, а не кататься по вахтам. Я помню в Питере, тогда в Ленинграде. Кто работал на стройках, то со временем получал квартиру в городе. Вот и стимул для наших людей. В Новосибирске знакомый, очень хороший рабочий, специалист, работал на стройке. Отправляли его на самые ответственные работы. А т.к. он работал свместе с мигрантами, имея свою квартиру в городе, так же получал, как и они. При этом никаких официальных документов, что он работает на организацию. Вот на этом стояла и стоять будет наша олигархическая, рыночная система.
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11 час.
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