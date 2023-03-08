Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

«Если человек не делает Fan ID, значит он что-то скрывает». Кечинов о паспорте болельщика

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о Fan ID и низкой посещаемости. – Мы прекрасно видим, что как Fan ID придумали, народ перестал ходить на футбол.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх