Al Hadath: ХАМАС собирается обменять заложников на 6 тыс. палестинцев

Радикальное палестинское движение ХАМАС собирается провести обмен заложников на 6 тыс. палестинцев, которые находятся в тюрьмах в Израиле, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на главу представительства ХАМАС за рубежом Халеда Машааля.
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