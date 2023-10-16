Al Hadath: ХАМАС собирается обменять заложников на 6 тыс. палестинцев

Радикальное палестинское движение ХАМАС собирается провести обмен заложников на 6 тыс. палестинцев, которые находятся в тюрьмах в Израиле, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на главу представительства ХАМАС за рубежом Халеда Машааля.