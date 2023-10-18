Петербуржец попал в реанимацию после выпитого пива

Житель Санкт-Петербурга впал в кому после того, как выпил пива, сообщил 78.ru в среду, 18 октября.К медикам за помощью обратилась жена пострадавшего, которая утром обнаружила супруга лежащим на кухонном столе без сознания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии