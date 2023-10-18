РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Автор написал правильно, если бы было "утонувший" - то да, утонувший водитель. "Утонувшего" - автомобиля. Кто тут жер...Задержан водитель...
  • Виктор Александров
    Попытки западных стран ослабить Россию являются иллюзорными надеждами. Об этом на марафоне общества «Знание» в рамках...Лавров: не вижу н...
  • лина любимцева
    Что это он такой заводной? Никак остановиться не мог.... Отвратительное качество...Известно состояни...

Петербуржец попал в реанимацию после выпитого пива

Житель Санкт-Петербурга впал в кому после того, как выпил пива, сообщил 78.ru в среду, 18 октября.К медикам за помощью обратилась жена пострадавшего, которая утром обнаружила супруга лежащим на кухонном столе без сознания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх