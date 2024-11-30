В Госдуме объяснили, в каких случаях смена гражданства атлетами оправдана Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о спортсменах, решившихся сменить гражданство на фоне санкций против России.
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