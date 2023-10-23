Сладкий подарок раненым бойцам

Во вторник, 17 октября, в офисе Воронежского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в присутствии его руководства и группы активистов прошла передача 120 килограмм мёда военному госпиталю, в котором проходят лечение и восстановление раненые бойцы – участники СВО.