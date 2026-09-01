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Средняя зарплата растёт, медианная - нет: в чём подвох забайкальской статистики

Средняя зарплата растёт, медианная - нет: в чём подвох забайкальской статистики

Забайкальский край занял 73-е место из 85 регионов России по темпам роста потребительского спроса — при том что по темпам роста официальных зарплат тот же самый регион ещё в мае 2026 года входил в число лидеров страны.

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