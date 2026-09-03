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Ровно в 13:05: белые шары выпустили в память о жертвах теракта в Беслане

Ровно в 13:05: белые шары выпустили в память о жертвах теракта в Беслане

РИА Новости/Илья Питалев В России 3 сентября отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата связана со страшными событиями в Беслане.

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