Ровно в 13:05: белые шары выпустили в память о жертвах теракта в Беслане

РИА Новости/Илья Питалев В России 3 сентября отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата связана со страшными событиями в Беслане.
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