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В России предложили выдавать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка

В России предложили выдавать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка

Значимость этой меры отметила Валентина Матвиенко.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство должно выдавать квартиры семьям с тремя и более детьми.

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Комментарии
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Сергей К
Для роста рождаемости надо относится к выращиванию детей как к работе и платить за это с оформлением трудовой книжки.Например за рождение первого ребёнка и уход за ним  оплата  1  МРОТ с оформлением по трудовой книжке как работу  , два ребёнка   2 МРОТ,  три ребёнка  4 МРОТ,  четыре ребёнка 6 МРОТ ну и т.д.  По достижению ребёнком 18 лет ,  количество МРОТ уменьшается. ПРИ стаже ухода за детьми более 25 лет начисляется пенсия. КАК ТО ТАК надо делать, всё детально продумав естественно. Все нынешние льготы и выплаты естественно сохраняются.
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