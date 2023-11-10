Значимость этой меры отметила Валентина Матвиенко.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство должно выдавать квартиры семьям с тремя и более детьми.
В России предложили выдавать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка
Комментарии
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Сергей К
Для роста рождаемости надо относится к выращиванию детей как к работе и платить за это с оформлением трудовой книжки.Например за рождение первого ребёнка и уход за ним оплата 1 МРОТ с оформлением по трудовой книжке как работу , два ребёнка 2 МРОТ, три ребёнка 4 МРОТ, четыре ребёнка 6 МРОТ ну и т.д. По достижению ребёнком 18 лет , количество МРОТ уменьшается. ПРИ стаже ухода за детьми более 25 лет начисляется пенсия. КАК ТО ТАК надо делать, всё детально продумав естественно. Все нынешние льготы и выплаты естественно сохраняются.
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