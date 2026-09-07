В Новом Уренгое задерживаются рейсы в Москву, Уфу и Самару

В аэропорту Нового Уренгоя утром 7 сентября перенесено время вылета трех самолетов. Изменения в расписании коснулись рейсов в аэропорты Москвы, Самары и Уфы, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани газовой столицы.