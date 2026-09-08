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Володин: диалог между Владимиром Путиным и То Ламом — основа для расширения межпарламентского сотрудничества

Володин: диалог между Владимиром Путиным и То Ламом — основа для расширения межпарламентского сотрудничества

Диалог между главами двух государств — Президентом России Владимиром Путиным и Генеральным секретарем Компартии Вьетнама То Ламом — является прочной основой для дальнейшего расширения межпарламентского сотрудничества стран.

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