Politico: Европе рискованно рассчитывать на США и НАТО в сфере безопасности

Европейские страны больше не могут рассчитывать на Соединенные Штаты и НАТО в сфере безопасности в случае возможных конфликтов, а Европейскому союзу (ЕС) понадобятся десятилетия и миллиарды евро, чтобы повысить собственный оборонный потенциал.
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