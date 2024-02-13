Politico: Европе рискованно рассчитывать на США и НАТО в сфере безопасности

Европейские страны больше не могут рассчитывать на Соединенные Штаты и НАТО в сфере безопасности в случае возможных конфликтов, а Европейскому союзу (ЕС) понадобятся десятилетия и миллиарды евро, чтобы повысить собственный оборонный потенциал.