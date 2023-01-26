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Дармиан договорился с «Интером» о новом контракте по схеме «1,5+1». Чалханоглу тоже близок к продлению

Маттео Дармиан продлит контракт с «Интером». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 33-летний защитник достиг соглашения с «нерадзурри» о контракте до 30 июня 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

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