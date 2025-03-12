В Орле на памятнике Ленину восстанавливают историческую надпись

В Орле приступили к приведению памятника Владимиру Ильичу Ленину в нормативный вид. Ранним утром 12 марта на одноимённой площади появились мастера, которые устанавливают информационную табличку на памятнике.
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