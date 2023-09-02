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Новак Джокович: «Камбэк с 0:2 по сетам – это всегда сильное послание будущим соперникам»

В третьем круге US Open он обыграл Ласло Дьере – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. «Конечно, выиграть всегда лучше, чем проиграть.

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