Dyson вдохновился авиационными двигателями: представлен очиститель воздуха Cruise Airflow

Новый очиститель воздуха Dyson с авиационным дизайном получил пять датчиков, 350-градусное вращение и заявленное удаление формальдегида Представлен очиститель воздуха Dyson BP10 Cruise Airflow, который уже появился на JD.
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