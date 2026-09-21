Серия взрывов прогремела в районе Алеппо

В сирийском городе Алеппо прогремела серия взрывов. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. По данным журналистов, после первого взрыва последовало еще пара.
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