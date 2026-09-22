Завтра похолодание до +12 ночью и +21 днём

Завтра температура ощутимо снизится, а ветер станет едва ощутимым. Будет ли комфортно гулять в такую погоду?Сегодня, 22 сентября, ожидается комфортная температура воздуха +22 градуса.
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