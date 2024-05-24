Глава ФСБ Бортников сообщил о задержании более 20 человек по делу о теракте в «Крокусе»

По его словам, спецслужбы Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана также содействуют расследованиюПо делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» задержано более 20 человек, включая исполнителей и пособников.
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