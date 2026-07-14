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Народные забавы и песни: 80 тысяч москвичей и туристов посетили «Фолково»

Народные забавы и песни: 80 тысяч москвичей и туристов посетили «Фолково»

Как прошел фестиваль «Фолково» в парке «Сокольники» 11 июля в рамках проекта «Лето в Москве» в честь Дня семьи, любви и верности в парке «Сокольники» состоялся второй фестиваль нового русского стиля «Фолково».

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