В Перми школьников, сдающих ЕГЭ, приглашают в военкоматы

18-летнего школьника пригласили на медкомиссию, не учитывая его занятость сдачей экзаменов.В Прикамье стало известно, что некоторых школьников, сдающих ЕГЭ, вызывают в военкоматы для прохождения медицинской комиссии, не учитывая возражений со стороны выпускников.