В Перми школьников, сдающих ЕГЭ, приглашают в военкоматы

18-летнего школьника пригласили на медкомиссию, не учитывая его занятость сдачей экзаменов.В Прикамье стало известно, что некоторых школьников, сдающих ЕГЭ, вызывают в военкоматы для прохождения медицинской комиссии, не учитывая возражений со стороны выпускников.
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