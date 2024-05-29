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Царьград

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  • No Name
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В Перми школьников, сдающих ЕГЭ, приглашают в военкоматы

В Перми школьников, сдающих ЕГЭ, приглашают в военкоматы

18-летнего школьника пригласили на медкомиссию, не учитывая его занятость сдачей экзаменов.В Прикамье стало известно, что некоторых школьников, сдающих ЕГЭ, вызывают в военкоматы для прохождения медицинской комиссии, не учитывая возражений со стороны выпускников.

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