Потопом в Бийске заинтересовалась прокуратура

Ведомство выясняет причины произошедшего и контролирует устранение коммунальной аварии Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль устранение последствий коммунальной аварии в Бийске, сообщили в прокуратуре региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии