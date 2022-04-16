Театр абсурда

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Медведчук - "грустный кот"...

Медведчук - "грустный кот"...

Очень интересно наблюдать трансформацию! Вот хохлостанский националист-миллиардер Медведчук до начала операции Z : А это - тот же человек после 40 дней поста, проведенных в застенках СБУ : Разительная перемена, не правда ли? Ну, я, конечно и врагу не пожелаю оказаться в руках отморозков из хохляцкой СБ, но в данном случае - награда, черт возьми, нашла героя! Этот вороватый упырь ничем не лучше всякого говна вроде Каломойши, Ахметки и прочих фирташей, кои в значительной мере виновны в том, что хохлостан превратился в кровавое дерьмо, кое нам приходится зачищать, проливая реки кровищи.

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