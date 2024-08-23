Tesla Cybertruck преобразили на случай апокалипсиса

Модифицированный электромобиль Tesla Cybertruck / © Archimedes / Unplugged Performance Электрический пикап усилили стальной броней, способной выдерживать попадание пуль калибра 7,62-миллиметра, и набором внедорожных опций: стальными бамперами, защитой дна, лифт-китом и новыми колесными дисками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии