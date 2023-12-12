Бренд года «За рулем»: выбор сделан!

А зачем вообще все это было затеяно? Неужели эксперты крупнейшего российского автомобильного издания не в курсе, кто есть кто? Конечно, в курсе и даже более или менее точно предсказали итоговые результаты.
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